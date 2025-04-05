Antalyaspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Antalyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Samsunspor maçı nerede oynanacak? Antalyaspor - Samsunspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Antalyaspor - Samsunspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Antalyaspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman
Antalyaspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Antalyaspor - Samsunspor maçı 05.04.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Antalyaspor - Samsunspor Maçı Nerede Oynanacak?
Antalyaspor - Samsunspor maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.
Antalyaspor - Samsunspor Maçının Hakemleri
Antalyaspor - Samsunspor maçını orta hakem Ümit Öztürk yönetecek.
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