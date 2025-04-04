Antalyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Reeder Samsunspor ile mücadele edecek. Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı müsabakayı 2-0 kaybetmişti. Samsunspor, Antalyaspor'u yenerek ligde dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. İşte, Antalyaspor-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...



ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Antalyaspor-Samsunspor maçı, 5 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.



Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



ANTALYASPOR'UN SON DURUMU



Süper Lig'de çıktığı 28 müsabakada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan Akdeniz temsilcisi, 36 puan topladı.



Son 3 iç saha maçını kazanan Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk dışında eksik bulunmuyor.



SAMSUNSPOR'UN SON DURUMU



Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 51 puanla 3. sırada yer alıyor.



Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Youssef Ait Benasser ve Lubomir Satka'nın Onvo Antalyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek.