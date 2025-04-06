Antalyaspor, Samsunspor'u 2-1 yendi

18'inci dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan taşıdığı ve arka direğe doğru yaptığı ortaya Samudio'nun uçarak kafa vuruşu kalenin yanından az farkla auta gitti.



24'üncü dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu alan Muja, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Piric, ayaklarıyla kurtardı. Boşta kalan topu Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.



26'ncı dakikada kazanılan köşe vuruşunda Kaluzinski'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Veysel'in kafa vuruşunu çizgi üzerinden Zeki Yavru uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Kaluzinski, yay üzerindeki Güray Vural'a pasını verdi. Güray'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta Larsson'un dokunduğu top ağlara gitti. VAR uyarısıyla kenara gelen maçın hakemi Ümit Öztürk, incelemenin ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.



37'nci dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Samudio'nun indirdiği topa Larsson son anda dokunmasına rağmen meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



43'üncü dakikada sağ kanattan ileriye çıkan Mert Yılmaz'ın ceza alanı sağ çaprazından sert vuruşunu kaleci Okan Kocuk yatarak kurtardı.



45'inci dakikada sol kanattan Güray Vural'ın altı pas içerisine ortasına dokunan Soner Dikmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.



52'nci dakikada ceza alanı çizgisinin hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru'nun barajın altından yaptığı vuruşta top ağlara gitti.1-1.



56'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç'ın hafif çaprazdan sağ ayağıyla vuruşu kalecide kaldı.



84'üncü dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kaluzinski'nin ortasında Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, topu elinden kaçırınca meşin yuvarlağı önünde bulan Gaich'in vuruşunda top ağlara gitti. 2-1.



Mücadele 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.