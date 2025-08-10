Antalyaspor sezona galibiyetle başladı

Sezonun ilk maçında Hesap.com Antalyaspor; Abdullah Yiğiter, Van de Streek, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Paal, Soner Dikmen, Kaluzinski, Güray Vural, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara kadrosuyla sahaya çıktı.



Kasımpaşa ise Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Baldursson, Cafu, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye ilk 11'ini tercih etti.

19. dakikada ev sahibi ekip Güray Vural'ın golüyle 1-0 öne geçti.

31. dakikada konuk ekip Gueye'yle skora eşitlik getirdi: 1-1



40. dakikada Antalyaspor Storm'un golüyle skoru 2-1'e getirdi.



49. dakikada Winck'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Karşılaşmayı, ev sahibi Antalyaspor 2-1 kazandı.