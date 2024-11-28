Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. İşte, Antalyaspor-Sivasspor maçı hakkında bilgiler...



ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Antalyaspor-Sivasspor maçı, 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.