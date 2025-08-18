Antalyaspor, Süper Lig'de 1200 gole ulaştı: Nikola Storm tarihe geçti

Süper Lig'deki gol perdesini 1982-1983 sezonunda Metin Şahin ile aralayan Antalyaspor, 1200. gole Belçikalı forvet Nikola Storm ile ulaştı.



Süper Lig'de 30'uncu sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 2. haftada dün Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta 1200. kez gol sevinci yaşadı.



Kırmızı-beyazlıların galibiyetinde önemli katkısı olan yeni transferlerden 30 yaşındaki Belçikalı hücum oyuncusu Nikola Storm, Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1200. golüne imza atan oyuncu oldu.



Hesap.com Antalyaspor'un ilk hafta Kasımpaşa karşısında 2-1 kazandığı maçta da takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Storm, kısa sürede sergilediği performansla takdir kazandı.



İLK GOL SEVİNCİ FENERBAHÇE'YE KARŞI



Ligde ilk kez 1982-83 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982'de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren golü Metin Şahin kaydetti.



EN GOLLÜ SEZONU 2021-22



Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en çok gole 2021-22 sezonunda rakip kaleleri 54 kez havalandırarak ulaştı.



EN GOLCÜ ETO'O



Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto'o.



Antalyaspor formasıyla 2015-16, 2016-17, 2017-18 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı Tita 37 ve Necati Ateş 30 golle takip etti.