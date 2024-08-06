Antalyaspor, yeni sezon formasını tanıttı

Antalyaspor 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya üzerinden paylaştığı video ve fotoğraflarla tanıttı. Formalarının Toros Dağları'nda yaşayan Yörük vatandaşlar tarafından dikildiği gösterilen video tanıtımında, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz bu dünyada hiçbir güç asla bizi yenemez.” sözleri yer aldı.