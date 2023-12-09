Antalyaspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Veysel Sarı'nın 7. dakikada kaydettiği golle öne geçen Akdeniz ekibi, Adam Buksa'nın 13. dakikadaki golüyle golüyle durumu 2-0'a getirdi.

Karagümrük'te 42. dakikada sahneye Güven Yalçın çıktı ve durumu 2-1'e getirerek skoru tescillemiş oldu.

MÜCADELEYİ 10 KİŞİ TAMAMLADI

Kırmızı-beyazlılarda 45+3'te Erdal Rakip kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Antalyaspor mücadelenin ikinci yarısını 10 kişi tamamladı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Nuri Şahin'in öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Puanını 23'e çıkartarak 7. sırada yer alan Antalyaspor, haftaya Pendikspor'a konuk olacak.

17 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük ise bir sonraki hafta Kaysersipor'u konuk edecek.