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Antalyaspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Nuri Şahin'in öğrencileri bu sonuçlar birlikte yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Antalyaspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Trendyol 'in 15. haftasında , sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Veysel Sarı'nın 7. dakikada kaydettiği golle öne geçen Akdeniz ekibi, Adam Buksa'nın 13. dakikadaki golüyle golüyle durumu 2-0'a getirdi.

Karagümrük'te 42. dakikada sahneye Güven Yalçın çıktı ve durumu 2-1'e getirerek skoru tescillemiş oldu.

MÜCADELEYİ 10 KİŞİ TAMAMLADI

Kırmızı-beyazlılarda 45+3'te Erdal Rakip kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Antalyaspor mücadelenin ikinci yarısını 10 kişi tamamladı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Nuri Şahin'in öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Puanını 23'e çıkartarak 7. sırada yer alan Antalyaspor, haftaya Pendikspor'a konuk olacak.

17 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük ise bir sonraki hafta Kaysersipor'u konuk edecek. 

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