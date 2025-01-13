Antalyaspor’da Alex dönemi sona erdi

Yönetim yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Alex de Souza ile yolları ayırma kararı aldı.



Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Alex de Souza’ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.