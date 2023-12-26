Antalyaspor'da hedef 3'üncülük

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Başkanvekili Deniz Ali Yeşil, Asbaşkan Levent Ördek, basın mensuplarıyla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bir araya geldi.



Terör eylemlerini lanetleyerek sözlerine başlayan Boztepe, 12 şehidin yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diledi.



Spor müsabakalarında bazen şansızlıklar yaşanıldığını dile getiren Boztepe, bunlardan birinin kalecileri Leite’nin sakatlanması, diğerini son maç Adana Demir karşısında kaçırdıkları penaltı olduğunu ifade etti.



"9 MAÇ SONRA YENİLDİK"



Göreve geldikleri günden bu yana 9 maç sonra mağlup olduklarını belirten Boztepe, “Hazırlıklarımız devam ediyor. Aradan sonra yine maçlarımız devam ediyor. Aynı tempo, hırs ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Sezon sonu hedeflerimiz değişmedi. Hedeflerimiz hala aynı Ziraat Kupası'nda başarıyı istiyoruz. Allah nasip ederse kupamızı evimizde istiyoruz. Ligde üst sıralardaki yerimizi de korumaya devam edeceğiz. Daha üste doğru çıkmak için de çaba harcayacağız.” diye konuştu.



"HERHANGİ BİR OYUNCUMUZU SATMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"



Kaluzinski ve Sariç ile ilgili ortaya çıkan transfer söylemlerine de değinen Boztepe, “Şu anda herhangi bir resmi teklif yok. Ama arka planda teklifler ve ilgilenenler var. Ama herhangi bir oyuncumuzu satmak gibi bir niyetimiz yok. Şu anki hedeflerimiz başarıyla alakalı. Başarıyı yakaladıktan sonra bakacağız. Yurt içinden de yurt dışından da ilgilenenler var.” açıklamasını yaptı.



"LİGDE 3'ÜNCÜ OLANI ŞAMPİYON İLAN EDİYORUM"



Ligde ilk iki takımın koptuğunu ama diğer takımların arasında muazzam bir mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Boztepe, “Antalyaspor neden ligi 3. sırada bitirmesin. İlk iki zaten koptu, ayrıldı bizden. Şimdi ben üçüncüyü şampiyon olarak ilan ediyorum. Üçüncü olabiliriz. Zaten skor talihsizliği yaşamasaydık şu anda sıralamada üçüncü veya dördüncü pozisyondaydık. İnşallah niye olmasın? Mevcut istikrarın sürdürülmesi gerekiyor. Şu anki hedefimiz o. Tabii ki takviyelerimiz gerekiyor. Hocayla da konuştuk. Takviyeleri de inşallah yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

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