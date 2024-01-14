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Antalyaspor'da İsrailli futbolcu Jehezkel kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, 68. dakikada yaptığı gol sevincinden dolayı kadro dışı bırakıldı. Akdeniz ekibi yaptığı açıklamada , "Attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. Konuyla alakalı Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, "Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek" dedi.

Antalyaspor'da İsrailli futbolcu Jehezkel kadro dışı bırakıldı

Trendyol 'in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin 68. dakikada golünü atan Jehezkel, yaptığı gol sevinci sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

GOL SEVİNCİ TEPKİ ÇEKTİ

Jehezkel'in sol bileğinde yer alan sargının üzerinde "100 days 07.10" ifadeleri yer alıyordu.

İsrailli futbolcunun sol bileğinde savaşın başladığı tarih ve 100. gününde olduğuna vurgu yapıldığı görüldü. 

Antalyaspor'un açıklamaları şöyle;

“Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.”

Antalyaspor'da İsrailli futbolcu Jehezkel kadro dışı bırakıldı - 1

"MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"

Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi. "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."

SAYGI DURUŞUNA KATILMAMAK İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI

Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı

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