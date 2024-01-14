Antalyaspor'da İsrailli futbolcu Jehezkel kadro dışı bırakıldı

"MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"

Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.



KADRO DIŞI BIRAKILDI



Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi. "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."



SAYGI DURUŞUNA KATILMAMAK İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI



Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı