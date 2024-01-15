Antalyaspor'da İsrailli futbolcudan tepki çeken gol sevinci: Gözaltına alındı

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."

SÖZLEŞMESİ DE FESİH EDİLECEK

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan da, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.

İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.