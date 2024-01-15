Antalyaspor'da İsrailli futbolcudan tepki çeken gol sevinci: Gözaltına alındı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin 68. dakikada tek golünü atan İsrailli Sagiv Jehezkel, sol bileğinde İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe göndermede bulunan "100 days 07.10" yazılı sargıyı işaret ederek gol sevinci yaşadı.
Jehezkel, tepki çeken gol sevinci sonrası kadro dışı bırakıldı ve sözleşmesinin feshedileceği açıklandı.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.
100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."
GÖZALTINA ALINDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve Emniyete götürülen İsrailli futbolcunun, ifade işlemleri sürüyor.
"MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"
Yaşanan olayların ardından Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."
SÖZLEŞMESİ DE FESİH EDİLECEK
Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan da, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.
İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.
TFF: HİÇ BİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ, KINIYORUZ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da Segiv Jehezkel hakkında açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır.
İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."
SAYGI DURUŞUNA KATILMAMAK İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI
Sagiv Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.
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