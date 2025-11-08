Antalyaspor'da köstebek kim? Suçlanan berberden yanıt

Teknik direktör Erol Bulut'un Başakşehir ve Eyüpspor maçlarındaki taktiklerinin rakiplerine sızdırıldığını iddia etmesi, kulübü harekete geçirdi.



Araştırmanın ardından ihanetle suçlanan kulüp berberi Gazi Alp Erken'in tesislere girişi yasaklandı.



Erken, antrenmanları izlemeden taktiklere ulaşmasının imkansız olduğunu söyledi.



Erken şu ifadeleri kullandı:



""Bir berber, bir kuaför ne yapabilir. Hiç antrenmanı izlememiş bir adam bunları nasıl bilebilir."



Antalyaspor taktiğinin sızdırıldığının iddia edildiği maçlarda Başakşehir'e 4-0 yenildi, Eyüpspor'u 1-0 yendi.



EROL BULUT NE DEMİŞTİ?



Bulut, "Kendi adlarına haklı olarak açıklamalarda bulunmuşlar ama bizim tarafımızı da biraz anlamaları lazım. Bizim hiçbir kulüple sorunumuz yok. Bu Başakşehir olsun, Eyüpspor olsun. Tabi doğal olarak herkes rakibiyle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Önemli olan bilgi almak değil önemli olan bizim içimizden dışarı bilginin sızması, içimizdeki haini bulmamız, bulmaya çalışmamız." diye konuşmuştu.