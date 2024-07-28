Antalyaspor'dan Bünyamın Balcı için Beşiktaş açıklaması

Antalyaspor forması giyen sağ bek Bünyamın Balcı ile Beşiktaş'ın temas kurduğu iddia ediliyordu.

A Spor'a konuşan Akdeniz ekibinin Başkanı Sinan Boztepe, "Sözlü olarak görüşmemiz var ama resmi teklif yok. Bünyamin Balcı'nın durumu soruldu. Onların da bizim de ortak konuştuğumuz bazı fikir ve değerler var. Yakın zamanda sıcak gelişmeler halinde ortaya çıkacaktır. Rakam boyutuna henüz daha gelmedik. Şu anda futbol şubelerimiz görüşüyor. Bünyamin bizim için çok değerli bir oyuncu. Hak ettiği bir teklif gelirse ayrılığa olumlu bakarız." diye konuştu.

Antalyaspor ile 202 resmi maçta forma giyen Bünyamın Balcı, bu mücadelelerde 9 gol atıp, 18 asistlik performans sergiledi.