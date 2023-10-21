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Antalyaspor'da Safouri ve Jehezkel krizi: Filistin için saygı duruşunu reddettiler

Antalyaspor, Filistinliler için yapılacak saygı duruşunda bulunmak istemeyen İsrailli futbolcular Safouri ve Jehezkel'i Gaziantep maçı kadrosuna almadı.

Antalyaspor'da Safouri ve Jehezkel krizi: Filistin için saygı duruşunu reddettiler
Sagiv Jehezkel (Üstte en solda)

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’un iki İsrailli futbolcusu Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, Süper Lig’de Filistin için alınan saygı duruşunda bulunmak istemedi.

İki futbolcu kararı kulübe iletti ve Gaziantep kadrosunun kadrosuna alınmadı. 

"STADA DA GİTMEYECEĞİZ"

İki oyuncu açıklamasında, “Ülkeden gelen kötü bizim için futbol oynamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Buna ek olarak maçta İsrail’i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. Milli takımın oyuncuları olarak bu seremonide yer almayacak, stada da gitmeyeceğiz. Bunu yöneticilere belirttik. Burada bize karşı tutum çok sıcak ve gelecek günlerde yeni köprüler kuracak olanlar arasında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Antalyaspor'da Safouri ve Jehezkel krizi: Filistin için saygı duruşunu reddettiler - 1 Ramzi Safuri
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