Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun ailesi kaza geçirdi: Araçtan fırlayan oğlunun durumu ağır

VATANDAŞLAR ARAÇTAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI



Bu sırada çevredekiler, otomobilde sıkışan Walter Tilatti'yi araçtan çıkarmaya çalıştı. Sağlık ekibi, otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, vatandaşlar ise demir levyeyle kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı. Portekizce bilen bir vatandaş, Tilatti ile konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıyı kırıp Tilatti'yi çıkardı.

Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Bu sırada sağlık ekibinin müdahale ettiği Cüneyt Eslik'i serinletmek için bazı vatandaşlar yelpaze kullanırken, bazıları da ince minderlerle güneşten korumaya çalıştı. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla kaldırılırken, temizlik çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı.