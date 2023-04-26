Antalyasporlu Mustafa Erdilman'a bıçaklı saldırı

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor’da genç futbolcu Mustafa Erdilman bıçaklı saldırıya uğradı.



U19 Milli Takım forması da giyen genç futbolcunun saldırı anında yanında Antalyaspor’un genç futbolcularından Engin Alp Yamaç da vardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ



Ajansspor'un haberine göre; Antalya’nın Konyaaltı bölgesinde yaşadığı saldırının ardından tedavi altına alınan Erdilman'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve idmanlara başlayacağı öğrenildi.



Antalyaspor altyapısından yetişen ve bugüne kadar A takım ile 11 kez resmi karşılaşmaya çıkan Erdilman, bu sezon da Süper Lig’de 4 maçta süre aldı.

FİNALDE PENALTI KAÇIRMIŞTI



4 Ocak 2022’de Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Katar’da oynanan Süper Kupa finalinde de forma giyen Erdilman, karşılaşmaya damga vuran isimlerin arasında yer almış ve Nuri Şahin’in onayıyla kullandığı seri penaltı atışını kaçırmış ve sonrasında kupayı Beşiktaş kazanmıştı.