Antalyasporlu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira hayatını kaybetti

Antalya'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada araşta sıkışan Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcunun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli yaralandı.



Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırılmıştı.



Antalyaspor, Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada;

"Seni unutmayacağız Davi!

Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.