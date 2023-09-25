NTV.COM.TR’ye geri dön

Antalyasporlu Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlunun beyin bulgularının normale dönmesi bekleniyor

Antalya'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın ağır yaralanıp 19 gündür yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Davi Pereria'nın (4), beyin bulgularının normale dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Antalyasporlu Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlunun beyin bulgularının normale dönmesi bekleniyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Antalya'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada araşta sıkışan 'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcunun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli yaralandı.

Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı.

OĞLUNUN SON DURUMU

İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü.Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilen Davi ise  48 saat uyutuldu. 19’uncu günde yoğun bakımdaki tedavisi süren Davi'nin, beyin bulgularının normale dönmesinin beklendiği kaydedildi. 

Antalyasporlu Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlunun beyin bulgularının normale dönmesi bekleniyor - 1
Hırvatistan'ın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı: Livakovic'te listede yer aldı

Hırvatistan'ın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı: Livakovic'te listede yer aldı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...