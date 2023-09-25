Antalyasporlu Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlunun beyin bulgularının normale dönmesi bekleniyor

Antalya'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada araşta sıkışan Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcunun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli yaralandı.



Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.



Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı.

OĞLUNUN SON DURUMU



İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü.Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilen Davi ise 48 saat uyutuldu. 19’uncu günde yoğun bakımdaki tedavisi süren Davi'nin, beyin bulgularının normale dönmesinin beklendiği kaydedildi.