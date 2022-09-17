Antalyaspor’u yenen Adana Demirspor zirveye yerleşti

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan ilginç mücadelede kazanan 3 golle Adana Demirspor oldu. 16 puana ulaşan Mavi-lacivertli ekip bu sonucun ardından averajla liderliğe yükseldi.

1. dakikada konuk ekip öne geçti. Antalyasporlu defans oyuncusunun hatasından yararlanarak araya giren Emre Akbaba topu kale önündeki Belhanda ile buluşturdu. Belhanda'nın bekletmeden yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada Rakitskyi'nin uzun pasına hareketlenerek topla buluşan Onyekuru, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.



22. dakikada yaptığı baskı ile Adana Demirsporlu savunma oyuncusundan topu kaparak ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.



27. dakikada savunmadan atılan uzun pasla sol kanattan hareketlenen Belhanda'nın ceza sahasına yerden ortasında topa bekletmeden vuran Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, VAR kontrolü sonucu hakem Ali Palabıyık tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



47. dakika Ndiaye'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Sarı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.



48. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında topu ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulan Bünyamin Balcı'nın şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir son anda kornere çeldi.



57. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Wright, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Wright'ın vuruşunda, topu kaleci Sertaç Özbir kurtardı. Dönen topu Adana Demirsporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



76. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Svensson'un ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guldbrandsen'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.



84. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-3.



Karşılaşma, konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

