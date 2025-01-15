Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu hedefini açıkladı

Sezona Alex de Souza ile başlayan ancak ilk yarı sonunda 21 puan toplayabilen Onvo Antalyaspor'da Brezilyalı teknik adamla yollar ayrılmış, yerine Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlanmıştı.

Bugün kendisini 1,5 yıllığına Antalyaspor'un teknik sorumlusu yapan imzayı atan Emre Belözoğlu, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'un 1,8 puan ortalaması yakalayacak bir takım olmasını istediğini söyleyen genç teknik adam, her rakibe karşı ayrı hazırlık yapacaklarını, her maçı kazanmak için oynayacaklarını söyledi.

"FUTBOLCULUKTAN DAHA ZOR"

Takıma oyun anlamında çok hızlı dokunuşlarının olacağını anlatan Belözoğlu, şöyle devam etti:



"Alex benim çok yakın, birlikte futbol oynadığım arkadaşım. Hiçbir zaman benden önceki teknik direktörlerle ilgili konuşmadım. Teknik direktörlük farklı bir serüven. Futbolculuktan çok daha zor bir meslek. İstenilen oyunu oturtmak için altını doldurabileceğiniz birçok parametreye ihtiyaç var. Alex, bu kulüp için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Futbolda ayrılıklar olabiliyor. Daha güçlü bir oyun ve mevcut kadroyla beraber ilk yarıda yakalanan puanın 8-9 puan üzerine çıkmamız gerektiğini düşünüyorum."



"HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Türkiye'de futbol ekonomisinin herkes tarafından bilindiğini anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:



"Kulüplerin hayatta kalmasının zor olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bazen hayatta verdiğiniz en zorlu karar en doğru karar olabiliyor. Bu kulübün durumuyla alakalı haberdarım. Başkanla açık ve net bir toplantı yaptık. Kariyerim boyunca başarılı da başarısız da dönemler yaşadım. Hepsini tecrübe bildim. Aldığımız skorlarla sponsorların kulübe destekleri artacak. Antalya bugün Avrupa'nın en büyük 4'üncü turizm merkezi. Bu şehri değerli kılacak bütün parçalarıyla ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kendimi bu parçalardan biri olarak hissediyorum. Bu taşın altına elimi sokarken hiç düşünmedim."

"ALEX HOCA ÇOK KARAKTERLİYDİ"



Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yeni heyecan, enerji ve hedeflerle Türkiye'de futbol kariyeri ve kişiliği herkes tarafından bilinen Emre Belözoğlu ile anlaştıklarını söyledi.



Antalyaspor'un Belözoğlu ile başarı grafiğinin yükseleceğine inandığını vurgulayan Boztepe, "Alex hoca çok karakterliydi ve dostluğumuz sürecek. Bazen futbolda hızlı bir şekilde reaksiyon göstermek gerekiyor. İnşallah Emre hoca ile birlikteliğimiz uzun sürer. Antalyaspor için ciddi emek harcıyoruz. Kendi işlerimizi arka plana atıp Antalyaspor için çabalıyoruz. Şehrin bir reaksiyon göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

