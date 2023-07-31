Ante Rebic kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic'in kariyeri

Kariyerinde Fiorentina, Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Rebic, kulüp kariyerinde tüm kulvarlarda 313 müsabakada 73 gole imza attı. Hırvatistan A Milli Futbol Takımı'nın formasını 42 maçta terleten 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı. İşte, Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic'in kariyeri...



ANTE REBİC KİMDİR?



Ante Rebic, 21 Eylül 1993 yılında Hırvatistan'ın Split kentinde doğdu. Ante Rebic Futbola NK Vijyani alt yapısında başladı. Sırasıyla Imotski U17 ve Split U19'de forma giyen başarılı futbolcu, 2011'de A takıma yükseldi.



2013 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina'nın yolunu tuttu. Sırasıyla Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt takımlarında kiralık olarak forma giydi.



2018 yazında 4.5 milyon Euro'ya E. Frankfurt'un yolunu tuttu. 2020 yazında ise Milan'a 6.7 milyon Euro'ya imza attı.

Hırvat oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.



Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı.



Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.



Ante Rebic 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.