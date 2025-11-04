Antetokounmpo Pacers'ın hasretini son saniyede uzattı: 117-115

NBA'de geçen sezonun finalisti Indiana Pacers için işler yolunda gitmiyor.

Çıktığı altı maç sonunda sadece bir galibiyet alabilen Pacers için, Milwaukee Bucks'ı konuk edecekleri mücadele yeni bir başlangıca ilk adım olarak görülüyordu.

Ancak son finalist için işler yine planlandığı gibi gitmedi. Son saniyelerine 115-115'lik eşitlikle girilen maçta Giannis Antetokounmpo'nun son saniyede attığı 2 sayılık basket maçı deplasman ekibine kazandırdı.

Giannis Antetokounmpo, 33 sayı ve 13 ribaundluk performansıyla "double-double" yaparken Kyle Kuzma da attığı 15 sayıyla Yunan oyuncuya destek oldu.

Pacers'ta ise Pascal Siakam'ın gösterdiği 32 sayılık performans takımının galibiyet hasretini dindirmeye yetmedi.