Antetokounmpo yoksa Rollins var: Milwaukee, Golden State'i farklı geçti

NBA'de normal sezon heyecanı sürüyor.

Batı Konferansı'nın beşinci haftasında Milwaukee Bucks, evinde Golden State Warriors'u ağırladı.

Karşılaşmaya yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun olarak çıkan ev sahibi ekip Ryan Rollins'in 32 sayılık kariyer rekoruyla birlikte rakibini 120-110 mağlup etmeyi başardı.

Milwaukee'de Myles Turner, gösterdiği 17 sayı ve 7 ribaundluk performansla Bucks forması altındaki en iyi performansına imza attı.

Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 27 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.