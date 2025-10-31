NTV.COM.TR

Antetokounmpo yoksa Rollins var: Milwaukee, Golden State'i farklı geçti

NBA'de Milwaukee Bucks, Golden State Warriors'u 120-110 mağlup etti.

Antetokounmpo yoksa Rollins var: Milwaukee, Golden State'i farklı geçti

'de normal sezon heyecanı sürüyor.

Batı Konferansı'nın beşinci haftasında Milwaukee Bucks, evinde 'u ağırladı.

Karşılaşmaya yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun olarak çıkan ev sahibi ekip Ryan Rollins'in 32 sayılık kariyer rekoruyla birlikte rakibini 120-110 mağlup etmeyi başardı.

Milwaukee'de Myles Turner, gösterdiği 17 sayı ve 7 ribaundluk performansla Bucks forması altındaki en iyi performansına imza attı.

Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 27 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Antetokounmpo yoksa Rollins var: Milwaukee, Golden State'i farklı geçti - 1 Golden State Warriors'un yıldız oyuncusu Jimmy Butler, karşılaşmayı 23 sayı ve 11 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı.
Golden State uzatmalarda kazandı

Golden State uzatmalarda kazandı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...