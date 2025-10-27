Antetokounmpo'nun 40 sayısı yetmedi; Cleveland kazandı
NBA'in üçüncü haftasında Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 118-113 mağlup etti.
Basketbolun en üst düzey ligi olan NBA'de yeni sezon devam ediyor.
Ligin üçüncü haftasında Cleveland Cavaliers, evinde Milwaukee Bucks'ı ağırladı.
Maçın kazananı 118-113'lük skorla Cleveland Cavaliers oldu.
Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell 24, Evan Mobley ise 23 sayılık performanslarıyla öne çıktı.
Milwaukee Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo'nun 40 sayı, 14 ribaund ve 9 asistlik performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.
Cleveland Cavaliers'in forvet oyuncusu De'Andre Hunter, attığı 16 sayıyla birlikte takımının en skorer dördüncü oyuncusu oldu.
- Etiketler :
- Cleveland Cavaliers
- Giannis Antetokounmpo
- Nba