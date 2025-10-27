Antetokounmpo'nun 40 sayısı yetmedi; Cleveland kazandı

Basketbolun en üst düzey ligi olan NBA'de yeni sezon devam ediyor.

Ligin üçüncü haftasında Cleveland Cavaliers, evinde Milwaukee Bucks'ı ağırladı.

Maçın kazananı 118-113'lük skorla Cleveland Cavaliers oldu.

Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell 24, Evan Mobley ise 23 sayılık performanslarıyla öne çıktı.

Milwaukee Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo'nun 40 sayı, 14 ribaund ve 9 asistlik performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.