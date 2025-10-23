NTV.COM.TR

Antetokounmpo'nun gecesinde kazanan Milwaukee

NBA'in açılış haftasında Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı 133-120 yenmeyi başardı.

Antetokounmpo'nun gecesinde kazanan Milwaukee

'de ilk hafta heyecanı geride kaldı.

Bu sabah oynanan maçta Milwaukee Bucks, evinde Washington Wizards'ı ağırladı. Karşılaşmayı 133-120'lik skorla ev sahibi ekip kazandı.

ANTETOKOUNMPO 37 SAYI ATTI

Milwaukee'nin yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo maça damgasını vurdu. Yunan oyuncu, müsabakayı 37 sayı ve 14 ribaund ile tamamladı.
Gary Trent Jr. 17, Kyle Kuzma ise attığı 12 sayı ile birlikte galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte ise Fiserv Forum'a ilk kez rakip takım formayla adımını Khris Middleton 23, Kyshawns George ise 21 sayı attı.

Antetokounmpo'nun gecesinde kazanan Milwaukee - 1 Tam 12 sezon boyunca Milwaukee Bucks formasını giyen Khris Middleton, geçtiğimiz şubat ayında Washington Wizards'a takaslanmıştı.
Wembanyama sezona hızlı başladı

Wembanyama sezona hızlı başladı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...