Antetokounmpo'nun gecesinde kazanan Milwaukee

NBA'de ilk hafta heyecanı geride kaldı.

Bu sabah oynanan maçta Milwaukee Bucks, evinde Washington Wizards'ı ağırladı. Karşılaşmayı 133-120'lik skorla ev sahibi ekip kazandı.



ANTETOKOUNMPO 37 SAYI ATTI



Milwaukee'nin yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo maça damgasını vurdu. Yunan oyuncu, müsabakayı 37 sayı ve 14 ribaund ile tamamladı.

Gary Trent Jr. 17, Kyle Kuzma ise attığı 12 sayı ile birlikte galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte ise Fiserv Forum'a ilk kez rakip takım formayla adımını Khris Middleton 23, Kyshawns George ise 21 sayı attı.

