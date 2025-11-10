Anthony Edwards gaza bastı, Timberwolves fren yapmadı: 144-117
10.11.2025 10:55
Reuters
NBA'de Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings'i 144-117 mağlup etti.
NBA'de çıktığı son beş maçın dördünü kazanan Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings'in konuğu oldu.
Anthony Edwards'ın 26 sayıyla yıldızlaştığı maçta kazanan, 144-117'lik skorla Minnesota Timberwolves oldu.
Deplasman ekibinde Jaden McDaniels rakip potaya gönderdiği 21 sayıyla galibiyetin önemli pay sahiplerinden biri oldu. Rudy Gobert ise gösterdiği 19 sayı ve 12 ribaundluk performansla “double-double” yaptı.
Kings cephesinde ise Zach LaVine'in 26 sayısı yeterli olmadı.
Chris Finch'in çalıştırdığı Minnesota Timberwolves, karşılaşmayı %53.6'lık saha içi isabet oranıyla tamamladı.