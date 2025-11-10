Anthony Edwards gaza bastı, Timberwolves fren yapmadı: 144-117

NBA'de çıktığı son beş maçın dördünü kazanan Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings'in konuğu oldu.

Anthony Edwards'ın 26 sayıyla yıldızlaştığı maçta kazanan, 144-117'lik skorla Minnesota Timberwolves oldu.

Deplasman ekibinde Jaden McDaniels rakip potaya gönderdiği 21 sayıyla galibiyetin önemli pay sahiplerinden biri oldu. Rudy Gobert ise gösterdiği 19 sayı ve 12 ribaundluk performansla “double-double” yaptı.

Kings cephesinde ise Zach LaVine'in 26 sayısı yeterli olmadı.