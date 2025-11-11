Anthony Edwards'ın dominasyonu, Timberwolves'un ise galibiyet serisi devam ediyor

NBA'de çıktığı son beş maçı kazanan Minnesota Timberwolves, Utah Jazz'ın konuğu oldu.

Anthony Edwards'ın 35 sayıyla öne çıktığı maçta kazanan 120-113 ile deplasman ekibi oldu. Edwards, Jazz karşısında çıktığı dokuzuncu maçta da 30 sayı baremini aşmayı başardı.

Konuk ekip, bu galibiyetle birlikte bu sezon çıktığı 11. maçta yedinci galibiyetini almış oldu.

Julius Randle, gösterdiği 27 sayı, 8 ribaund ve 7 asistlik performansla Timberwolves adına maçın en etkili ikinci oyuncusu oldu.

Utah Jazz'da ise Keyonte George'un attığı 27 sayı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.