Anthony Edwards'tan 41 sayılık performans

NBA'de sezonun ilk haftası geride kaldı.

Batı Konferansı ekibi Minnesota Timberwolves, sezonun açılış maçında Portland Trail Blazers'a konuk oldu.

Anthony Edwards'ın 41 sayı ve 7 ribaund ile yıldızlaştığı maçta kazanan 118-114'lük skorla Minnesota oldu.

Deplasman ekibinde Jilius Randle 19, Jaden McDaniels 18 sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Portland Trail Blazers'ta ise Jerami Grant 29 sayı kaydetti.