Anthony Edwards'tan 41 sayılık performans
NBA'in açılış haftasında Minnesota Timberwolves, deplasmanda Portland Trail Blazers'i 118-114 mağlup etti.
NBA'de sezonun ilk haftası geride kaldı.
Batı Konferansı ekibi Minnesota Timberwolves, sezonun açılış maçında Portland Trail Blazers'a konuk oldu.
Anthony Edwards'ın 41 sayı ve 7 ribaund ile yıldızlaştığı maçta kazanan 118-114'lük skorla Minnesota oldu.
Deplasman ekibinde Jilius Randle 19, Jaden McDaniels 18 sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Portland Trail Blazers'ta ise Jerami Grant 29 sayı kaydetti.
Minnesota Timberwolves'in tecrübeli oyuncusu Rudy Gobert, 32 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 10 sayı ve 6 ribaund ile tamamladı.