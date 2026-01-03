Anthony Joshua'nın kazasında şoför suçlu bulundu

Anthony Joshua'nın yaralı atlattığı trafik kazasında ilk mahkeme görüldü.

Nijerya polisi, ünlü boksörün iki yakın arkadaşının öldüğü kazada şoförün tehlikeli araç kullanarak ölüme neden olma suçlamasıyla yargılandığını duyurdu.

İlk bulgulara göre aracın aşırı hız yaptığı ve hatalı sollama sırasında park halindeki bir kamyona çarptığı açıklandı. Sürücünün hakim karşısına çıkarıldığı dava 20 Ocak tarihine ertelendi.

Öte yandan soruşturmada çarpıcı bir gerçek de ortaya çıktı.

Kaza öncesi Joshua'nın sağ ön koltukta oturduğu fakat şoförün yan aynayı görmekte zorlandığını belirtmesi üzerine eski dünya şampiyonu boksörün sol arka koltuğa geçtiği aktarıldı. Kazada ölen iki kişi de otomobilin sağ tarafında oturuyordu...

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Joshua, kontrol amaçlı hastanede kalmayı sürdürüyor.