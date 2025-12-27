Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu! Ayağının tozuyla eski takımına karşı sahada
27.12.2025 08:47
NTV - Haber Merkezi
Ara transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirmek üzere olan Fenerbahçe için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katmaya çok yakın.
Oyuncunun sözleşmesinde bulunan 6 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyen Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuyla da anlaşma noktasına geldi.
İSTANBUL'A GELDİ, İMZAYI ATACAK
Hollandalı futbolcu, transferinin netleşmesinden önce temsilcisiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulübün, transferin başlayacağı 2 Ocak'ta imzayı resmen açıklaması bekleniyor.
Musaba, sezon başında Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
AYAĞININ TOZUYLA ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında Samsunspor ile Adana'da Süper Kupa yarı finalinde kozlarını paylaşacak.
Musaba, sarı-lacivertlilere transferinin bu tarihten önce resmileşmesi halinde ilk maçında eski takımına karşı sahaya çıkacak.
Anthony Musaba.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi ve bin 703 dakika sahada kaldı.
Musaba, Samsunspor'a bu sezonun başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Sheffield United'dan transfer olmuştu.