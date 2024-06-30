Anthony Nwakaeme yeniden Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi.



Londra'dan kalkan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen futbolcuyu, bordo-mavili taraftar tezahüratlarla karşıladı.



Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nwakaeme, geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



Nwakaeme, taraftarların kendisini nasıl karşıladığına ilişkin soruya, "Henüz görmedim ama Trabzon'un nasıl olduğunu biliyorum, dolayısıyla tahmin edebiliyorum dışarının nasıl olduğunu. Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum." yanıtını verdi.



Trabzonspor'dan iki yıldır ayrı kaldığına ilişkin soru üzerine Nijeryalı oyuncu, "Taraftarların beni nasıl takip ettiğini biliyorum, bu gerçekten inanılmaz. Sosyal medya üzerinden taraftarlarımızdan birçok mesaj alıyorum, yorum alıyorum. Her birine tek tek teşekkür etmek istiyorum hem bu sevgi hem de beni takip etmeyi hiç bırakmadıkları için." ifadelerini kullandı.



Nwakaeme, transfer sürecinin çok kolay geçtiğini de belirterek, şunları kaydetti:



"Şöyle özetleyebilirim, sosyal medyaya yüklediğim video sırasında henüz anlaşma sağlamamıştık. Anlaşacağımızı ve birbirimizi ne kadar sevdiğimizi bildiğim için o gün anlaştığımızı varsaydım çünkü bizim anlaşmamız birbirimizle çok kolay. Nevzat Bey'e, başkanımıza ve hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde bu transfer gerçekleşti. Onların beni ne kadar sevdiğini tabii ki hissedebiliyorum."



Trabzon'da en çok neyi özlediğiyle ilgili soruyu Nwakaeme, "Her şeyi çok özledim, taraftarlarımızı ve bizi stadyumda destekleyişlerini, yarattıkları o kalabalık ve galibiyet sevinçlerini." şeklinde yanıtladı.



Nijeryalı hemşehrisi Paul Onuachu'nun transferiyle ilgili düşünceleri de sorulan Nwakaeme, "Onuachu ile de konuştum, geri dönmek istediğini iletti. Çok mutlu olduğunu ve burada güzel bir dönem geçirdiğini bana söyledi ama şu anki transfer durumuyla ilgili bilgim yok." dedi.



Kulübün Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ise şunları söyledi:



"Nwakaeme ile ağabey-kardeş ilişkimiz vardı. Trabzonspor'da oynarken sürekli görüşüyorduk. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra da görüşmeyi bırakmadık. Kongre sürecinde de söylemiştim, 'Başkanımız isterse Nwakaeme'yi getiririm.' diye. Şükür Allah nasip etti, bugün getirdik Nwakaeme'yi buraya."



Karşılamaya gelen taraftarlar ile fotoğraf çektiren Anthony Nwakaeme, istekleri üzerine taraftarlara üçlü çektirdikten sonra kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.

