Anti Martinez kuralı: Kalecilere hareket yasağı geliyor

GOL SEVİNÇLERİ UZATMAYA DAHİL OLACAK



Akşam gazetesinin haberine göre, kurulda gündeme gelen bir diğer konu ise oyun süresi oldu. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda uygulanan uzun duraklama dakikalarının aynı şekilde devam edilmesine karar verildi. Eski hakem ve FIFA hakemler komitesi başkanı Collina, Dünya Kupası öncesinde şunları söylemişti: "Herkese topun oyunda olmadığı her anın süreye eklenmesini söyledik. Bu tür fazladan ek sürelere hazır olmalısınız."

IFAB'ın gol sevinçlerinde yeni bir düzenleme daha yapması bekleniyor. Maçlarda yaşanan gol sevinçlerinin de uzatma dakikalarına eklenmesi veya bu sevinçlerin 1 buçuk dakikayı geçtiği durumlarda kayıp süre olarak kabul edilmesi konusunda henüz netlik oluşmadı.