Antoine Griezmann'dan Alperen Şengün'e övgü: Ritüeline bayıldım

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, milli basketbocu Alperen Şengün arasında sosyal medyada karşılıklı övgü dolu sözler paylaşıldı.



Griezmann, kariyerini Houston Rockets'a sürdüren Şengün'le ilgili bir paylaşım yaptı.



All-Star'a seçilip seçilmeyeceğinin merak konusu olan Şengün'ün maç önü ritüelinin paylaşıldığı videonun altına yorum bırakan Fransız yıldız, "Ritüeline bayıldım" ifadelerini kullandı.



Griezmann'a yanıt veren Şengün ise, "Ben de senin gollerini beğeniyorum!" sözlerini dile getirdi.

ALPEREN ŞENGÜN MAÇ ÖNÜ RİTÜELİ

