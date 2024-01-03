NTV.COM.TR’ye geri dön

Antoine Griezmann'dan Alperen Şengün'e övgü: Ritüeline bayıldım

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, milli basketbocu Alperen Şengün'le ilgili bir paylaşımda bulundu. "Ritüeline bayıldım" diyen Griezmann'a Şengün "Ben de senin gollerini beğeniyorum!" diyerek karşılık verdi.

Antoine Griezmann'dan Alperen Şengün'e övgü: Ritüeline bayıldım

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, milli basketbocu Alperen Şengün arasında sosyal medyada karşılıklı övgü dolu sözler paylaşıldı.

Griezmann, kariyerini Houston Rockets'a sürdüren Şengün'le ilgili bir paylaşım yaptı.

All-Star'a seçilip seçilmeyeceğinin merak konusu olan Şengün'ün maç önü ritüelinin paylaşıldığı videonun altına yorum bırakan Fransız yıldız, "Ritüeline bayıldım" ifadelerini kullandı.

Griezmann'a yanıt veren Şengün ise, "Ben de senin gollerini beğeniyorum!" sözlerini dile getirdi.

ALPEREN ŞENGÜN MAÇ ÖNÜ RİTÜELİ

Trabzonspor'dan Stefano Denswil için sakatlık açıklaması

Trabzonspor'dan Stefano Denswil için sakatlık açıklaması

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;