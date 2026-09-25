Antonelli duvara tosladı, ilk sırayı kaptırdı

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonunu George Russell kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.

Başkent Bakü 'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 1 dakika 42 bin 526 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Russell'ın 0.837 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri ise 0.838 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli, ilk seansta duvara çarparak sıralama turlarını tamamlayamadı ve 16. sırayı elde etti.

YARIŞ NE ZAMAN?

Azerbaycan Grand Prix'si 26 Eylül'de TSİ 14.00'te başlayacak.