Antonio Conte kimdir? Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı iddia edilen Antonio Conte'nin hayatı

Antonio Conte, 31 Temmuz 1969 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Son olarak Premier League kulübü Tottenham Hotspur'un teknik direktörlüğünü yapan İtalyan teknik direktör ve eski futbolcudur.



Orta saha oyuncusu olarak oynayan Conte, kariyerine memleketinin kulübü Lecce'de başladı ve daha sonra Juventus tarihinin en çok forma giyen ve en etkili oyuncularından biri oldu. Burada beş kez Serie A şampiyonluğu, bir kez Coppa Italia, bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir kez de UEFA Kupası kazandı ve 1996'dan 2001'e kadar takımın kaptanlığını yaptı.



İtalya millî takımında da oynadı ve 1994 FIFA Dünya Kupası ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı ve her iki turnuvada da İtalya ikinci oldu.



Antrenörlük kariyerine AC Siena'da yardımcı antrenör olarak başlayan Conte, 2006 yılında Arezzo'nun teknik direktörü oldu ve 2007'de Bari'yi Serie B şampiyonluğuna, Siena'yı ise iki yıl sonra aynı ligden terfiye taşıdı.



2011'de Juventus'un başına geçti ve üst üste üç Serie A şampiyonluğu kazandı. 2014'te İtalya millî takımının başına geçerek onları 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale taşıdı. Daha sonra Chelsea teknik direktörü oldu ve görevdeki ilk sezonunda Premier League şampiyonluğuna ulaştı, ikinci sezonunda FA Cup'ı kazandı ancak ligi beşinci sırada bitirdikleri için görevden alındı.



Conte, bir yıl sonra Inter Milan'a katıldı ve ilk sezonunda takımı UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı, ardından ikinci sezonunda 2020-21 Serie A şampiyonluğunu kazandı ve karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldı. Kasım 2021'de Tottenham Hotspur'a katıldı, ancak Mart 2023'te görevden alındı.



Conte, 1990 FIFA Dünya Kupası'ndaki en parlak döneminden bu yana çok az kullanılan 3-5-2 dizilişinin yeniden popüler hale gelmesini sağladı.