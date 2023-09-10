Antony'den saldırı iddialarına yanıt: "Asla yapmadım, yapmayacağım"

Manchester United'lı Antony, kız arkadaşına saldırdığı iddialarını reddetmek üzere Brezilya televizyonuna çıktı.



Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavalin tarafından ortaya atılan ilk iddiaların ardından bu hafta başında Brezilya Milli Takımı tarafından kadro dışı bırakıldı.



Brezilya'da yayın yapan SBT kanalına konuşan Antony iddiaları reddetti ve gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi.

"BENİM BİR ANNEM, BİR KIZ KARDEŞİM VAR ONLARIN BAŞINA GELSİN İSTEMEM"



Herhangi bir kadına saldırıp saldırmadığı sorulduğunda Antony "Asla. Asla yapmadım ve asla yapmayacağım." cevabını verdi.

Brezilyalı hücum oyuncusu, "Kadına yönelik şiddet tamamen yanlış, yüzde 100 yanlış.Benim bir annem, bir kız kardeşim var. Bunun onların başına gelmesini asla istemem." ifadelerini kullandı.



Çeşitli yayın organlarında yer alan haberlere göre, De Freitas iddia edilen olayı Sao Paulo Sivil Polisine bildirdi.

RIZASI OLMADAN İLİŞKİ İÇİN BASKI KURDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ



Ingrid Lana adlı bir başka kadın da bir televizyon röportajında, geçen yıl İngiltere'ye yaptığı bir iş gezisi sırasında Antony tarafından rızası olmadan ilişki yaşamak istediği için baskı kurduğunu öne sürdü.



Lana, Antony'nin kendisini evine davet ettiğini ve kafasını çarpmasına neden olacak şekilde duvara doğru ittiğini iddia etti.

"ART NİYETLİ OLDUĞUNU ANLADIM"



Lana, Benimle ilişki kurmaya çalıştı ve ben istemedim. Beni duvara doğru itti ve başımı çarptım. Amacım sadece işti. Onun daveti üzerine oraya vardığımda, art niyetli olduğunu anladım." dedi.

"KANITI ORTAYA KOYACAĞIM VE İNSANLAR GERÇEĞİ GÖRECEK"



Antony, verdiği röportajda Lana'nın suçlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi "Hiçbir kadına dokunmadığımdan yüzde 100 eminim. Yüzde 100. Kesinlikle eminim. Kanıtı ortaya koyacağım ve insanlar anlayacak. Gerçeği görecekler." dedi.



Manchester United, bu hafta başında ilk iddiaları ciddiye aldıklarını söyledi. Manchester Polisi eski kız arkadaşının iddialarını araştırıyor.

MASON GREENWOOD KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Mason Greenwood, aynı suçlamalardan dolayı Manchester United tarafından kadro dışı bırakılmış ve ardından Getafe'ye transfer edilmişti.