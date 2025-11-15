Antrenmana giderken arabasıyla istinat duvarına çarpan futbolcu yaralandı

Samsun’da idmana gitmek için yola çıkan genç futbolcu, kullandığı otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Reşit Batıkan Akbulut (23) idaresindeki 52 ABD 274 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta şeritten karşıya geçip istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan Reşit Batıkan Akbulut'un Samsun Türk Telekom Futbol Takımı oyuncusu olduğu ve idmana gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.