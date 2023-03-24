Antrenörlük teklifi alan Marek Hamsik futbolu bırakıyor mu?

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Slovakya'da düzenlenen yılın futbolcusu oylamasında üçüncü oldu. Daha önce 8 kez bu ödülü kazanan 35 yaşındaki oyuncu, tören sonrasında ise yaptığı açıklamada bulundu.



Hamsik, "Trabzonspor ile lig şampiyonluğunu kazandığım için çok şanslıyım. Sakatlıklar nedeniyle ise milli takımda fazla oynayamadım. Umarım 2024 Avrupa Şampiyonası için iyi bir başlangıç yaparlar." dedi.



"MİLLİ TAKIMDA YARDIMCI ANTRENÖR OLMAMI İSTEDİ"



Geçtiğimiz günlerde Slovakya teknik direktörü Francesco Calzona'dan yardımcı antrenörlük teklifi aldığını duyuran Slovak yıldız, "İtalya'da Calzona ile bir araya geldik. Milli takımda yardımcı antrenör olmamı istedi ama kabul etmedim. Çünkü Trabzonspor'la sözleşmem var, kulübümü seviyorum ve kulübüme haksızlık yapmış olurdum. Sezon sonunda futbolu bırakacak mıyım bilmiyorum, henüz karar vermedim. Kesin sonucu yaz aylarında açıklayacağım." dedi.

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