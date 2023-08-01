AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav takvimi

AÖF'ten mezun olmak için çaba sarf eden öğrenciler için yaz okulu sınavları araştırılmaya devam ediyor. Şimdilerde sınav takvimi sorgulayan açıköğretim öğrencileri, kurumdan gelen resmi açıklamaları sorguluyor. İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi



AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.



AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.



Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.



AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.



