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Aort damarı yırtılan eski milli futbolcu Ersen Martin'den yeni fotoğraf

Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yanı sıra Ege'de Göztepe, Denizlispor ve Manisaspor'da uzun yıllar görev yapıp Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan eski futbolcu Ersen Martin'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

Aort damarı yırtılan eski milli futbolcu Ersen Martin'den yeni fotoğraf

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Kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yanı sıra Ege'de Göztepe, Denizlispor ve Manisaspor'da uzun yıllar görev yapıp Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan eski futbolcu Ersen Martin'i takım arkadaşı Levent Kartop unutmadı.

Denizlispor'da gurbetçi golcü Martin'le birlikte uzun süre forma giyen Kuşadasıspor Teknik Direktör Levent Kartop, geçirdiği rahatsızlık sonrasında halen tekerlekli sandalyele bağlı olan eski takım arkadaşını takımının maçına davet etti.

43 yaşındaki Martin, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadası Özer Türk Stadı'nda geçen hafta oynanan Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını saha kenarından izledi.

Aort damarı yırtılan eski milli futbolcu Ersen Martin'den yeni fotoğraf - 1
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