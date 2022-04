App Run’la Wings for Life’da istediğin yerde koş

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022 için geri sayım sürüyor.

8 Mayıs Pazar günü saat 14:00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Ford’un ana sponsorluğunda İzmir’in ev sahipliğinde yapılacak Wings for Life World Run'a gidemeyen katılımcılar, mobil uygulama aracılığıyla diledikleri yerde ‘koşamayanlar için koşacak’. Akıllı telefonlar için tasarlanan uygulama ile organize edilmiş veya bireysel App Run ile dileyen herkes, dünya ile aynı anda koşarak Wings for Life World Run’ın bir parçası olabilecek.



Katılımcılar uygulama sayesinde resmi lokasyonlar dışında da kendi lokasyonlarını ve koşu parkurlarını seçebilecek. Koşucular, tüm dünya ile aynı anda başlayacak yarışta, başlangıçtan yarım saat sonra hareket edecek Sanal Yakalama Aracı’na yakalanmamaya çalışacak. Uygulama, kullanıcıların ne kadar mesafe kat ettiğini ve Global Sonuç Listesi’nde kaçıncı olduğunu gösterecek. Gerçek yarışta olduğu gibi App Run’da da Sanal Yakalama Aracı kullanıcıyı geçtiğinde kilometre duracak ve yarış bitmiş sayılacak. Ayrıca dileyen herkes yakın arkadaşlarını App Run’a davet edip, takım kurup, meydan okumalara da katılabilecek.



App Run motivasyon kaynağı



Öte yandan App Run ile Wings for Life World Run heyecanını dilediği yerde yaşayabilen katılımcılar, koşuya başladıktan sonra uygulamanın yapacağı bildirimler sayesinde hedefe ulaşıp ulaşamadığını ve yakalama aracının nerede olup olmadığını kontrol edebilecek.

Uygulamanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Wings for Life World Run Spor Direktörü Colin Jackson, "Bir grupla ya da antrenman partneriyle koşmak her zaman motivasyon açısından daha faydalıdır. Uygulama da kullanıcılara bunu sağlıyor. Kulağınızda yüreklendirici bir ses duyuyorsunuz" dedi.



Wings for Life Vakfı hakkında



Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings For Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings For Life Vakfı’nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.