NTV.COM.TR’ye geri dön

Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ara transfer sezonu)

Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, Süper Lig'de takımlarının yapacakları transferleri merak eden futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Süper Lig'de bulunan takımlar, yaz ve kış transfer dönemlerinde takımlarının kadrolarına takviye yapıyor. Peki, ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?

Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ara transfer sezonu)

2023-2024 ara transfer döneminin başlayacağı tarih, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 sezonu yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona ermişti. Şimdi gözler ara transfer döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

ARA DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ara transfer sezonu) - 1

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;