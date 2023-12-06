Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ara transfer sezonu)

2023-2024 Süper Lig ara transfer döneminin başlayacağı tarih, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 sezonu yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona ermişti. Şimdi gözler ara transfer döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Futbolda "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.