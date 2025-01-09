Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 Süper Lig transfer sezonu tarihi)

Futbolda ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, tuttukları takımların kadrodaki eksik bölgelere yapacakları transferleri merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. TFF tarafından yayımlanan takvimle birlikte, ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

