Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 Süper Lig transfer sezonu tarihi)
Ara transfer döneminin başlamasını bekleyen on binlerce futbolsever, gözlerini Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2024-2025 transfer ve tescil dönemi tarihine çevirdi. Süper Lig'de 2. yarının başlamasıyla birlikte bir yandan da takımların kadrolarına yapacakları takviyeler araştırılıyor. Peki, 2024-2025 ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?
Futbolda ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, tuttukları takımların kadrodaki eksik bölgelere yapacakları transferleri merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. TFF tarafından yayımlanan takvimle birlikte, ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE 2. YARI BAŞLADI
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.
Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Futbol
- Transfer