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Ara transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitecek? (2023-2024 Süper Lig transfer sezonu tarihi)

Ara transfer dönemi tarihleri, Süper Lig takımlarının yaptıkları transferleri heyecanla takip eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolseverler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen transfer dönemi tarihlerini araştırıyor. Peki, ara transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitecek?

Ara transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitecek? (2023-2024 Süper Lig transfer sezonu tarihi)

2023-2024 ara transfer dönemi tarihleri, futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin sona ermesini bekleyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 'e gelen birçok yeni transferin ardından transfer dönemi için son gün araştırılıyor. İşte tarafından açıklanan 2023-2024 sezonu transfer dönemi tarihi.

ARA DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 transfer ve tescil takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.

Buna göre; 11 Ocak 2024'te başlayan ara transfer dönemi 9 Şubat 2024 Cuma günü 2024'te sona erecek.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

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