Ara transfer dönemi harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, devre arası transfer dönemi öncesi takımların transfer limitlerini açıkladı.



Trabzonspor, en fazla limite sahip olan takım oldu. Bordo mavilileri Fenerbahçe ve Galatasaray takip etti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.



30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, Ek XIII'te yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri hesaplandı."



2024 / 2025 SEZONU TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ

