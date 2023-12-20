Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer dönemi)

İkinci transfer sezonu için tarih araştırmaları başladı. 2023-2024 Süper Lig sezonu ara transfer dönemi tarihi yaklaşırken, futbolseverlerde tuttukları takımların yapacakları transferleri merak ediyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.
İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.
Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
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