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Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer dönemi)

Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, takımlarının ikinci transfer ve tescil döneminde yapacakları transferleri bekleyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-2024 sezonu için transfer tarihleri duyuruldu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer dönemi)

İkinci transfer sezonu için tarih araştırmaları başladı. 2023-2024 sezonu ara transfer dönemi tarihi yaklaşırken, futbolseverlerde tuttukları takımların yapacakları transferleri merak ediyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

İLK DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer dönemi) - 1

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından sene başında yayımlanan transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.

Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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