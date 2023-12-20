Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer dönemi)

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.



Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.