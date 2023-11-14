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Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer tescil dönemi)

Süper Lig ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, tuttukları takımların yapacağı yeni transferleri merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 26 Haziran'da başlayan ilk transfer dönemi 15 Eylül'de sona ermişti. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer tescil dönemi)

2023-2024 ara transfer dönemi için tarih araştırmaları başladı. tarafından belirlenen ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte birçok takım eksik oldukları bölgelere yeni transferler yapacak. Peki, ara transfer ve tescil dönemi ne zaman başlayacak?

İLK DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer tescil dönemi) - 1

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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