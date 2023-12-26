Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig'de ikinci transfer dönemi tarihi)

Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, yüz binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan takvim sonrasında, futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi tarihi belli olmuştu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.



Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.