NTV.COM.TR’ye geri dön

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig'de ikinci transfer dönemi tarihi)

Süper Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım başladı. 2023-2024 Süper Lig ara transfer dönemiyle birlikte, takımlar eksik olduğu bölgelere takviyeler yapacak. Futbolseverler ise tuttukları takımların yapacakları transferleri etmeye başladı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig'de ikinci transfer dönemi tarihi)

Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, yüz binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye Federasyonu () tarafından sene başında yayımlanan takvim sonrasında, futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi tarihi belli olmuştu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

ARA DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.

Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig'de ikinci transfer dönemi tarihi) - 1

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;