Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2024-2025 Süper Lig ara transfer sezonu tarihi
Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, Süper Lig'de tuttukları takımların yapacakları transferleri merak eden futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Kış transfer tescil döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yapacakları transferler şimdiden merak ediliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 Süper Lig ara transfer sezonu tarihleri.
2024-2025 ara transfer sezonu için geri sayım başladı. Hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarılı olabilmek için takımlarına takviye yapacak olan ekipler, transfer çalışmalarına başladı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig’in ilk yarısı 20,21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
UEFA LİSTESİNE EKLENEBİLECEK
2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir UEFA isim listelerini 3 Eylül’e kadar UEFA’ya bildirdi.
Bu tarihten sonra yapılan transferler ise kadroya dahil edilmedi.
Kış transfer döneminde yapılan transferler UEFA kadrolarına eklenebilecek.
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